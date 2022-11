Tiscali Notizie

E' stata fissata peralle 18 una riunione tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i capigruppo di maggioranza. Oggetto dell'incontro lache il governo punta a varare già giovedì. 17 novembre 2022.... "Nessun problema: dal 1 gennaio 2023 il tetto per l'uso del contante salirà a 5mila euro. La norma sarà inserita nella Legge di Bilancio", afferma il partito di Matteo Salvini.... Manovra, domani alle 18 riunione Meloni-capigruppo maggioranza Roma, 17 nov. (askanews) - E' stata fissata per domani alle 18 una riunione tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i capigruppo ...Con la sanatoria per il rientro dei capitali si potrebbero incassare altri 4-5 miliardi. Intanto salta il tetto al contante del dl Aiuti, ma la Lega assicura che sarà inserito nella Finanziaria. E Sal ...