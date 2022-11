Manchester United | rimossa la gigantografia di Cristiano Ronaldo | VIDEO

Le recenti prestazioni alnon stanno convincendo ma il tecnico lusitano ha scelto, comunque, di puntare su di lui per l'ultimo Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo. Dal ...Il centravanti ex, come noto, è da tempo accostato anche a Juventus ed Inter. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti e conferme soprattutto sul fronte Depay. Per il momento, ...Il CEO dell'A-League, il massimo campionato australiano, esce allo scoperto rivelando di aver presentato un'offerta ufficiale al portoghese e a Jorge Mendes ...Il Manchester United in questo momento è una delle squadre più chiacchierate d’Europa: dopo le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, la compagine allenata da Erik ten Hag sta vivendo un momento ...