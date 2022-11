Mamma trasforma la sedia a rotelle della figlia nella carrozza di Cenerentola – si illumina persino al buio

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non c’è niente che non faremmo per far sorridere i nostri figli. A volte, ovviamente, sono le cose semplici che fanno davvero di più per renderli felici. I bambini spesso non hanno bisogno dell’ultimo giocattolo in voga, né di costosi viaggi a Disney World o di un guardaroba pieno di vestiti nuovi e appariscenti. No, se c’è una cosa che il mio tempo come genitore mi ha insegnato, è che i bambini stanno bene finché ricevono l’amore e l’attenzione che meritano dalla madre e dal padre. Quando Halloween si stava avvicinando qualche anno fa, una, Tiffany Breen, sapeva che voleva rendere l’occasione ancora più speciale per suadi 3 anni, Roslyn. L’articolo prosegue sotto la foto: Fonte: TwitterLa piccola Roslyn è nata con una condizione muscolare che ha lasciato i medici perplessi, una condizione che la vede costretta sulla ...