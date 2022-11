Maldini | “Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale” | News

Premiato a Dubai ai Globe Soccer Awards 2022, Paolosi è detto "onorato" sul palco mentre riceveva il riconoscimento - "best sporting director" -... brevemente: "Ildi Rafa Volevamo ...Commenta per primo Paolo, premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai c ome miglior direttore sportivo dell'anno insieme al suo collega Frederic Massara , è stato intervistato da Sky Sport . Queste le dichiarazioni del ...Il direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, ha parlato in occasione dei Globe Soccer Awards, dove è stato premiato come miglior dirigente insieme a Ricky Massara. La leggenda rossonera ha toccato ...Le parole di Zlatan Ibrahimovic Sara Ghezzi Zlatan Ibrahimovic ha vissuto una prima parte di stagione lontano dal campo guardando da esterno le gesta del… Leggi ...