Maldini | “Ibrahimovic? Obiettivo è riaverlo a gennaio” | News

(Di giovedì 17 novembre 2022) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rientro dall'infortunio di Zlatan

e Massara stanno facendo un grande lavoro, grazie a loro si sono raggiunti successi. Ognuno ... Ricevendo il Premio,ha fatto capire chiaramente che non ha ancora intenzione di ...Quando rientrerà in campo sarà unche farà la differenza'. A proposito di Milan , Capello ha parlato anche die Massara , duo dirigenziale premiato anch'esso a Dubai: 'Sapevo che ...Maldini e Massara stanno facendo un grande lavoro, grazie a loro si sono raggiunti successi. Ognuno nel club sta facendo il proprio lavoro, ognuno ha le proprie responsabilità". Ricevendo il Premio, ...Il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic, sul palco per aver ricevuto il premio alla carriera, si è rivolto così al direttore tecnico rossonero Paolo Maldini e al direttore sportivo Frederic ...