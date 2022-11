Madonna avvolta dalle fiamme | le nuove foto social allarmano ancora una volta i fan

Fanpage.it

...è ispirata alla sua hit Burning Up del 1983 e si è lasciata immortalaretra le fiamme con un body di pizzo nero. Calze autoreggenti e tacchi a spillo, e per non farsi mancare nulla,...Assomiglia a una martire più che a una carnefice,da un attento gioco di luci e di ... come l' Adorazione dei magi (1605 " 1620) su alabastro di Antonio Tempesta o lacon il Bambino e ... Pompei, in 60mila per la supplica alla Madonna del Rosario e la venerazione del Sacro Quadro Scatti infuocati per una Madonna "on fire" (o "in fiamme ... di 64 anni aveva fatto parlare di sé anche per altri scatti osé in cui, in una foto avvolta da luci led viola, mostrava in bella vista il ...Madonna è tornata più forte di prima. L'icona del pop si è mostrata sui social " on fire ", totalmente coperta dalle fiamme, niente di pericoloso considerando che è solo un filtro di Instagram. Gli ...