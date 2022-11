Ma siete voi? Chi l' ha visto | lo sconcerto della Sciarelli | al telefono | in diretta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una storia a lieto fine. Un vero colpaccio giornalistico di Federica, che da anni conduce Chi l'ha? su Rai3. La giornalista si occupa di Sara e Karol, due ragazze di 14 e 15 anni, che sono scomparse ieri mattina da Pomezia. Grande apprensione e paura dei genitori, che si rivolgono alla trasmissione di Rai3. "Mia figlia Sara e la sua amica Karol sono scomparse! Sono andate a Pomezia con il bus che prendono per la scuola. Hosul registro elettronico la sua assenza e mi hanno confermato da scuola che lei non era mai arrivata. Sia lei che Karol hanno i telefoni staccati. Abbiamo allertato subito la Polizia. Grazie a dei compagni sappiamo che dovrebbero aver preso un pullman per Torino", dice la madre di Sara in lacrime. Poi interviene anche la zia di Karol, che racconta: "Ilè ...

