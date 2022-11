Ma per i giovani è solo il vecchio bacucco che attacca i film Marvel

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un regista di quelli che hanno fatto la storia del cinema. Martin Scorsese compie 80 anni. Sarebbe da festeggiare vedendo uno dei suoicult: da Quei bravi ragazzi a Toro Scatenato da The Wolf of Wall Street a Taxi Driver, al più recente The Irishman (su Netflix) con l’attore feticcio Robert De Niro. Tutti però attendono il suo nuovoKillers of the Flower Moon con l’altro attore feticcio, Leonardo DiCaprio. Ray Liotta è morto a 67 anni: è stato uno dei “bravi ragazzi” di Martin Scorsese ...

Adnkronos

