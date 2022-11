M5s ha superato il Partito democratico nelle intenzioni di voto

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - Dopo settimane di avvicinamento, il Movimento 5 Stelle ha infineilnei sondaggi, piazzandosi al secondo posto tra i partitidi. Lo certifica la nostra Supermedia di questa settimana, che vede il M5S compiere un piccolo “balzo” (+0,8% in due settimane) e issarsi di slancio al di sopra 17%, mentre il PD arretra di oltre mezzo punto, scendendo al di sotto di tale soglia. Questo scambio di posizioni, che rende il M5S – perlomeno virtualmente – la prima forza di opposizione, non scalfisce tuttavia il primato di Fratelli d'Italia, che si fa anzi ancora più solido: con il 29,1% ildi Giorgia Meloni si avvicina sempre più a una soglia psicologica molto importante, quella del 30% (che secondo alcuni istituti ...

