L’Università dell’Alabama pronta allo sbarco nel Web3

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Sulle orme di quanto fatto negli ultimi mesi da altri atenei in tutto il mondo, dalla Mongolia alla Cina, passando per il Giappone,ha recentemente depositato sei brevetti di registrazione di marchi a tema NFT, metaverso e cripto. L’istituto punta alla realizzazione di marketplace virtuali dove studenti e docenti potranno acquistare, vendere e scambiare collezionabili, materiale di ricerca, informazioni ed altri asset, ed effettuare operazioni finanziarie di vario genere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

