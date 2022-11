Il Post

In Nazionale maggiore,'esterno del Real ha collezionato fin qui ... infatti, il numero otto nell'classifica del Pallone d'...di punzecchiare il compagno di squadra proprio sulladi ......vederci chiaro in anticipo e così ha optato per decompilare'...vederci chiaro in anticipo e così ha optato per decompilare... ossia ladi attivare un programma 'Non disturbare' ... L’ultima possibilità per Lionel Messi