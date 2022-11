Lucrezia Maria Fioritti | chi è la cantante di X Factor 2022 | età | canzoni | testo di Molecole | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) X-continua ad incantare il suo pubblico di appassionati in tutta Italia, e la musica non si ferma mai. Neppure per riposare. Anzi, più si va avanti e più i nervi diventano tesi, le performances impeccabili, perché ora ci si gioca davvero tutto: il sogno di una vita, quello di immortalare per sempre il proprio nome tra i vincitori del programma. Anche quest’anno, dunque, il celebre talent-show non ha deluso le aspettative. Per la squadra di Ambra Angiolini, poi, c’è anche lei, sul palco con l’inedito ””. Scopriamo meglio il suo profilo.: vita e carriera La giovane artista emergente è classe 1996, riconoscibile sin da subito dall’immensa cascata di capelli biondi e dalla grande voce in ...