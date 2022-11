Luca Onestini con Ivana Mrazova non mai finita si sentivano anche prima del GF

Ma di chi si tratta Proprio oggi sul settimanale Chi abbiamo appreso la possibilità che Ivana Mrazova possa entrare nella spiatissima Casa per un confronto chiarificatore con. Ma in ...la settimana scorsa ha parlato a Daniele Dal Moro e Wilma Goich della rottura con Ivana Mrazova . Il gieffino ha spiegato di essere stato mollato per sms ed ha poi aggiunto di volere ...Anche Wilma Goich è positiva al Covid. Salgono così a quota 6 i concorrenti contagiati dal Coronavirus al Gf Vip. Il focolaio che si è acceso nel loft ...Nel 2020 Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono detti addio dopo quasi 3 anni d’amore e, di recente, il modello ha confessato al GF Vip i motivi per cui lui e la modella si sarebbero lasciati, ...