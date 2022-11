Luca Argentero e Cristina Marino hanno litigato anche durante la fuga di Celebrity Hunted

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un’altra avventura condivisa perche partecipano insieme a– Caccia all’uomo 3, il reality thriller in onda da oggi giovedì 17 novembre su Prime Video. Unache la coppia ha definito romantica ma la verità è che non è solo l’amore che li lega né la figlia Nina e il bebè in arrivo.sono amici. Lei ammette che con il marito si diverte e ride come con nessun altro, nemmeno le amiche di sempre lo battono. Nel reality, a cui oltre aglis partecipanoSalvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa (che gareggia da sola), Ciro Priello e Fabio Balsamo del gruppo The ...

Anche quest'anno torna il reality più amato di Prime Video, Celebrity Hunted 3 . Da oggi è possibile guardare i primi tre episodi del reality, con un cast d'eccezione, daa Irama a Katia Follesa . Scopriamo insieme le coppie, e non solo, che hanno partecipato a "Celebrity Hunted 3". Ecco alcune anticipazioni di ciò che vedremo prossimamente nel reality ...