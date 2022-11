(Di giovedì 17 novembre 2022) Laprosegue fino alla fine del 2022, anche se ormai è stata decisa la sua riforma. Si tratta del concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Chi non ha ancora preso parte allapuò comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice(lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Come funziona la...

QuiFinanza

Vinci casa è lache segue il funzionamento del classico Win for life, gioco dalle regole ... Lo indicano i prezziannunci delle case in vendita e case in affitto. Ed anche le condizioni ...Ciò, per mostrare la loro concreta riconoscenza, al premio diricevuto per via stipendiale,... tra i pochistessi consolati, per motivi umanitari verso i nostri residenti, avesse deciso ... Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 17 novembre. Quanto vincono Prosegue anche per il 2022 la lotteria degli scontrini. Ecco l’estrazione del 17 novembre 2022: tutti i biglietti vincenti e gli importi ...La lotteria del Canile e Gattile di Carpi è un’iniziativa per raccogliere fondi a sostegno dei tanti amici a quattro zampe ospitati presso le strutture intercomunali poste nella frazione di San Marino ...