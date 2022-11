Los Angeles | Karen Bass prima donna eletta sindaco della città

(Di giovedì 17 novembre 2022) RIUNIONI TRA LEADER Il G20 di Giorgia Meloni, bilaterali con Joe Biden e Xi Jinping a Przewodow Ucraina, missile cade in Polonia: due morti TUTTI COL CAPPELLINO G20, leader in visita a foresta Bali ...

Poiché né Bass né Caruso hanno ottenuto almeno il 50% dei voti alle primarie didel 7 giugno, i due hanno dovuto affrontarsi a novembre. La rimonta finale di Caruso non basta - Nel finale ...Finora è stata confermata la partita di apertura fraFC, club vincitore della MLS Cup 2022, e LA Galaxy: un derby storico che vedrà schierate le due grandi tifoserie dial ...La deputata democratica ha battuto il miliardario Rick Caruso, sostenuto da alcune star come Elon Musk e Kim Kardashian ...La nuova Porsche 911 Dakar nasce per celebrare la vittoria del marchio tedesco alla Parigi-Dakar del 1984. Al Salone di Los Angeles, la casa automobilistica ha dunque svelato questa particolare ...