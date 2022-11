ilGiornale.it

...regionali in. L'annuncio è stato fatto nella serata di giovedì 17 novembre, a conclusione di un incontro online a cui hanno partecipato i rappresentanti di Pd, +Europa, Verdi,...Fra i primi a commentare l'esito del tavolo di coalizione èitaliana, che 'esprime soddisfazione per la scelta di Pierfrancesco Majorino come candidato del centrosinistra alle ... Lombardia, sinistra corre divisa: il Pd ha scelto Pierfrancesco Majorino Sinistra Italiana e Lombardi Civici Europeisti È l’eurodeputato ed ex assessore di Palazzo Marino Pierfrancesco Majorino il candidato del centrosinistra che sfiderà Attilio Fontana e Letizia Moratti ...Pierfrancesco Majorino. È quello dell’europarlamentare del Pd il nome su cui la coalizione di centrosinistra punta in vista delle ...