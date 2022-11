Lombardia | Majorino | ' se c' è nome lo sosterrò | altrimenti primarie sono ultima chance'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Milano, 17 nov.(Adnkronos) - "Nei prossimi giorni, come annunciato, il presidente Fontana presenterà il suo programma e avvierà la sua campagna elettorale. Letizia Moratti è in campo e oltre alla campagna elettorale fa pure la campagna acquisti. Noi o rapidamente usciamo da questo confronto strano (e son convinto incomprensibile ai più) o non tocchiamo palla". Lo scrive su Facebook Pierfrancescofacendo il punto sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali in. "E' duro come ragionamento? -si chiede- E' incredibile, avendo avuto cinque anni? Sì. Tutto vero". E ricorda: "Io ho proposto di individuare il candidato o la candidata un anno e mezzo fa. Figuriamoci se nond'accordo. Ora, ribadisco, per me la questione è molto semplice. C'è unche ...