LOL 3 | c’è poco da non ridere

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dalle prime due edizioni di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show in edizione italiana, abbiamo imparato che per divertire e confermare o migliorare il successo ottenuto nel 2021 e nel 2022, davanti al nuovo pubblico della televisione in streaming nell’era post lockdown, c’è bisogno di tanto movimento, illuminazione spiazzante, intuito, espressione e capacità di trasformare ogni oggetto e situazione in qualcosa di magico e divertente. Fatta questa premessa, di fronte alla lista dei nuovi dieci concorrenti annunciati da Prime Video possiamo essere certi di tre cose: 1) Nella control room Fedez e il co-host Frank Matano nelle loro vesti di arbitro e conduttore avrannoda non; 2) Le risate saranno leggere, goliardiche, catartiche e mai banali.3) La comicità surreale ed estemporanea che nasce da una dinamica relazionale è destinata a ...