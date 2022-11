LIVE Virtus Bologna-Valencia 42-25 | Eurolega basket in DIRETTA | spagnoli che danno segni di vita a fine primo tempo

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42-25 A segno laa 11 secondi dallacon Lundberg 40-25 Canestro di Van Rossom 40-23 Due su due ai liberi per Lundberg 38-23 Tripla del! 38-20 Tripla di Mickey che chiude il parziale 35-20 Ancora glia segno con Pradilla, parziale di 9-0 per! 35-18 Tripla di Webb III!che torna a -17 35-15 Canestro di Jones e miniparziale di 4-0 per gli35-13 Prova a reagire la squadra ospite con Padrilla 35-11 Canestro per Ojeleye in un match che sta diventando veramente imbarazzante per il33-11 Due su due ai liberi per Ojeleye 31-11 Sbaglia Bako il tiro libero aggiuntivo 31-11 Canestro di Bako e +20 per ...