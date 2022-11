LIVE Virtus Bologna-Valencia 14-7 | Eurolega basket in DIRETTA | buon avvio per gli emiliani

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-7 Canestro spettacolare di Cordinier! 17-7 Tripla di Cordinier! 14-7 Gioco ancora fermo per i problemi con l’orologio e il tabellone 14-7 Uno su due ai liberi per Jones 14-6 Risponde Mickey e nuovo +8 per la12-6 Canestro di Puerto 12-4 Uno su due ai liberi per Ojeleye 11-4 Allunga lacon Mickey 9-4 Ancora una tripla percon Ojeleye! 6-4 Canestro per ilcon Kyle, mentre continuano i problemi con il punteggio al Paladozza 6-2 Tripla di Lundberg 3-2 Canestro di Jones che sblocca il3-0 Match fermato per un paio di minuti per problemi al tabellone 3-0 A segno il canestro aggiuntivo 2-0 Primo canestro del match marcato da Jordan Mickey che subisce anche fallo 20.27 Squadre in campo e ...