Litchi | l' uva del deserto brutta ma buona | i clamorosi effetti benefici sul corpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tondeggiante, dalla buccia rosata di consistenza rugosa, racchiude una polpa bianca dal sapore dolce. Stiamo parlando del, conosciuto anche come “Uva del”. Il frutto, che proviene dalla Cina e dall'India, ma si coltivata anche nel Sud Italia, ha molte proprietà benefiche per la nostra salute. I, infatti, contengono antiossidanti anche in misura maggiore rispetto all'uva: 100 g apportano circa il 65% del fabbisogno giornaliero di vitamina C. E proprio la straordinaria quantità di quest'ultima li rende ottimi alleati del nostro sistema immunitario: oltre che proteggere con la sua attività antiossidante e antinfiammatoria tutte le cellule dell'organismo dai danni dei radicali liberi, favorisce i meccanismi di difesa che il nostro organismo mette in atto attraverso le cellule del sistema immunitario.