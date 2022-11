Lingua italiana | Tajani | ' al via progetto per diffonderla nel mondo'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Studiare la nostra, far conoscere la nostra cultura, è un modo per attrarre in Italia anche giovani di altre nazionalità. Vogliamo dar vita a unmolto ampio con il ministro dell'Università Bernini e con il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara per diffondere la cultura e la formazione italiani nel, ma anche per attirare nel nostro Paese giovani non italiani che possono essere formati nelle nostre università, in modo da avere anche in futuro una rete di amici dell'Italia che conoscano la nostrae che si siano formati da noi". Lo ha detto il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonioa margine dell'evento conclusivo, alla Farnesina, delle Giornate della Formazionenel ...

Lavoro in Colombia insegnando lingua italiana presso la scuola Galileo Galilei di Barranquilla Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Studiare la nostra lingua, far conoscere la nostra cultura, è un modo per attrarre in Italia anche giovani di altre nazionalità. Vogliamo dar vita a un progetto molto ampi ...Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Istituiremo presto un tavolo per la formazione e per l espansione della cultura italiana all estero. Lo faremo assieme ai tecnici del ministero degli Esteri e ...