L’inedito degli Omini a X Factor 2022 è Matto | con la firma degli Zen Circus

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel 4° Live Show di Xal via gli inediti. 8 concorrenti ingera, 2 per team. Fedez schiera i suoiche lanciano. Un brano in perfetto stileè quello che il trio sceglie come biglietto da visita per i Live Show di X, questa la canzone con la quale affronteranno i prossimi appuntamenti dal vivo, nella speranza di raggiungere la puntata finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago e in programma per giovedì 8 dicembre. La strada è ancora lunga e tanti sono i concorrenti che dovranno necessariamente essere eliminati. Glisono tra i favori per la vittoria finale. Ce la faranno a raggiungere il podio? Stando a quanto sostenuto dal loro giudice, non c’è dubbio. Intanto i ragazzi presentano ...