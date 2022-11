(Di giovedì 17 novembre 2022) In virtù di accordi politici consolidati per l'attribuzione delle massime cariche dello Stato tra le principali componentisocietà libanese, ricorda il sito terrasanta.net, il...

Servizio Informazione Religiosa

È convocata perla Camera dei Deputati chiamata ad eleggere il nuovo presidente libanese. Il Capo di Stato, ... Con oltre l'80% della sua popolazione sotto la soglia di povertà, "ilsta ...c'è chi definirebbe tali parole un messaggio anti - Israele. Qualcuno si spingerebbe addirittura a definirli concetti antisemiti. " Io sono stato nel" aggiunse Pertini " e ho visto i ... Libano: oggi nuova sessione elettiva del presidente della Repubblica. Vescovi, "senza presidente nessuna via d'uscita dalla paralisi politica, economica e finanziaria" Serpenti che soffocano, uccellacci che assediano. I sogni che occupano le notti nei campi profughi palestinesi in Libano raccontano della doppia violenza subita: l’emarginazione e l’esilio ...Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Sulla rotta dei migranti anche il flagello del colera. Non basta la fame e la carestia, che aggiunta alla crisi energetica ed economica, ha già messo in ginocchio ...