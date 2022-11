Orizzonte Scuola

... ricorda, in unaindarizzata alla presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro '... Da ciò si dedurrebbe che vi sia stata undi una gara di appalto prevista per legge ...Ha concluso, ormai sventolando laminatoria, con un affondo ancora più chiaro: " Si chiede ... Ormai la gara è in via di. Con tutta probabilità agli inizi del 2023: " Sicuramente ... Lettera di aggiudicazione del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale Consiglio di Stato: la SA può revocare l'aggiudicazione nel caso in cui l'operatore richieda una variazione dei prezzi non consentita nella lex specialis ...