Lettera aperta all' Amministrazione sul destino di Palazzo Cioia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Leggo sulla stampa interventi a volte con toni polemici, toni che non penso interessino ad una cittadinanza preoccupata solo di vedere spesi bene i soldi con obiettivi utili e realizzabili. In questo ...

ComoZero

al Sindaco,all'Assessore ai Lavori Pubblici, all'Assessore alla Cultura del Comune di Verbania sul destino di Palazzo Cioia. Verbania 16 Novembre 2022 E' di questi giorni la conferma ...Questa e altre vicende di gravi violazioni hanno spinto 40 avvocati di origine iraniana, ma che vivono all'estero, a sottoscrivere unadai toni durissimi contro la magistratura, che da ... Lettera aperta di FuoriFuoco: "Polizia locale alle 22.10 per la musica. Ma cosa può fare un giovane a Como" Acquapendente: «Assemblea pubblica sul tema dell’acqua. Noi di insieme per cambiare saremo presenti». Questo quanto comunicato in una lettera aperta inviata agli aquesiani dai consiglieri di minoranza ...In questa ottica chiedo di aprire un dibattito e di valutare con serietà la possibilità che lo storico palazzo Cioia divenga sede di un Centro Musicale punto di riferimento sia per Verbania che per la ...