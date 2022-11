“L’Eredità” | Flavio Insinna si emoziona in diretta Tv | una vincita da record

Leggi su tvzap

(Di giovedì 17 novembre 2022) News tv. . Anche i grandi professionisti comesi lasciano andare alle emozioni davanti a vincite del genere. La puntata di ieri, 16 Novembre 2022, deha regalato gioie alla campionessa in gara Ilaria. La ragazza è riuscita ad individuare la parole della ghigliottina e a portarsi a casa un succulento montepremi. La gioia è stata talmente tanta al tal punto che la concorrente si è lasciata andare anche alle lacrime: vediamo nel dettaglio cos’è successo durante la serata.Leggi anche –> “”,nella bufera per una frase: cos’è successo Grande emozione durante l’ultima puntata de. In lacrime la concorrente e anchevisibilmente commosso. Ma cosa è ...