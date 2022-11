Lep | Zaia | “Facciamoli subito | non si usino per frenare l’autonomia”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 novembre 2022) ROMA – “La vicenda dei Lep (Livelli essenziali prestazioni, ndr) è presto detta: è prevista dalla Costituzione, se non si son fatti non è per colpa di chi vuolema è per colpa del Paese che non se li è dati. Noi siamo i primi a tifare perché i Lep si facciano ma non vanno utilizzati per dire che non si fanno per. Non dipendono da noi, noi abbiamo interesse che si facciano”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca, entrando alla Conferenza delle Regioni dove è iniziato il summit fra i Governatori ed il ministro delle Regioni e del, Roberto Calderoli. “Penso che si possano fare con velocità, ma non continuiamo a procrastinare all’italiana”, ha aggiunto il governatore. L'articolo L'Opinionista.