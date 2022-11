Lega Serie A | nuovo ufficio ad Abu Dhabi | “Progetto di espansione globale”

(Di giovedì 17 novembre 2022) LaA sbarca anche ad Abu. Dopo la sede New York, verrà aperto il primoin Medio Oriente a gennaio 2023 e sarà guidato da Alfonso De Stefano, manager con oltre 20 anni di esperienza sia nel settore dei media sportivi regionali e internazionali. Luigi De Siervo, AD dellaA in merito a ciò ha dichiarato: “Siamo molto felici di portare avanti il nostrodidel prodotto ‘calcio’ e di affrontare sfide nuove che rappresentano passaggi fondamentali per l’internazionalizzazione del calcio italiano. De Stefano si occuperà di guidare l’dellaA nell’area MENA, oltre a coordinare lo sviluppo del marchio ...

Engage

Totti , presente in qualità di ambasciatore dellaA , ha portato con sé anche la nuova fiamma, con cui sta progettando la nuova vita insieme. Rocco Siffredi in lacrime: 'Sono dipendente ...Zoë Kravitz entra anche nel cast dellatelevisiva Big Little Lies - Piccole grandi bugie ... L'anno del nuovo amore arriva nel 2021 , quando Zoë Kravitz sisentimentalmente all'... Lega Serie A allarga l'offerta media e guarda al target giovane con il player video di Veedly Il Consiglio direttivo della Lega serie B ha avanzato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, la richiesta di inserire il tema delle riforme, e in particolare quella dei campionati, all'ordine del ..."La ricognizione delle opere da realizzare è stata effettuata con la collaborazione del ministero dei Trasporti, del Mef e soprattutto del ministero dell'Ambiente". Così il ministro per lo Sport e i g ...