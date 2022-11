Le muse di Emma Summerton nel nuovo Calendario Pirelli

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - Lo stile onirico disegna il2023. Presentata a Milano nelo di arte contemporaneaHangarBicocca “Love Letters to the”, la 49esima edizione di The Cal™ è stata dedicata dalla fotografa australiana alle sue, cioè alle tante donne che, nella sua ricerca di ispirazione, l'hanno guidata nei percorsi e nelle scelte come artista e come persona. Dalla prima edizione del 1964 a oggi,è la quinta donna a firmare ildopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsveerde (del duo Inez and Vinoodh) nel 2007 e Annie Leibovitz nel 2000 e nel 2016.ha fotografato ...

Virgilio

AGI - Lo stile onirico diSummerton segna il Calendario Pirelli 2023 . Presentata a Milano nel museo di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca 'Love Letters to the', l a 49esima edizione di The Cal™ è stata ...Le bellezze di Grecia e Roma 'riciclate' nei secoli dall'arte: ecco la mostra Calendario Pirelli 2023, le '' diSummerton: da Bella Hadid a Emily Ratajkowski Milano, Botticelli tocca il ... Calendario Pirelli, Emma Summerton firma "Love Letters to the Muse" AGI - Lo stile onirico di Emma Summerton segna il Calendario Pirelli 2023. Presentata a Milano nel museo di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca “Love Letters to the Muse”, la 49esima edizione di ...Il Calendario Pirelli 2023 raccoglie 28 scatti di 14 modelle ritratte con lo stile onirico che distingue il lavoro di Emma Summerton ...