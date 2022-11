Lazio | l’obiettivo è tenere Milinkovic-Savic | l’offerta di Lotito per il rinnovo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Continuano a circolare le voci e le indiscrezioni che vorrebbero Sergejlontano da Formello e da quella che oramai può essere considerata la sua. Come ben sappiamo, non sono mai mancati gli interessamenti da parte di altri club, una su tutte la Juventus, ma al momento non risultano offerte ufficiali fatte recapitare a Claudioed alla sua dirigenza.calciomercatonon fa sconti, perservono 100 milioni Ebbene si, 100 milioni. Questa sarebbe la cifra chechiede per il suo fuoriclasse, nonostante un contratto in scadenza tra 18 mesi, ossia giugno 2024, un lasso di tempo che sappiamo non essere particolarmente ...