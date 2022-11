Lazio | l'ex Onazi ricorda | '26 maggio e gol contro il Napoli due momenti indimenticabili'

Nelle scorse ore il club ha ricevuto il transfert internazionale per Ogenyi. Si tratta dell'ultimo step burocratico che va a completare, dunque, il tesseramento del centrocampista ex. ......FC è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ogenyi Eddy. Il centrocampista classe 1992 torna in Italia dopo aver indossato la maglia delladal ...Nel cuore dei laziali ci sarà sempre un posto per Ogenyi Onazi, per tutti "Eddy". Il centrocampista nigeriano, attualmente tra le file della Casertana, è tornato oggi ...Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex centrocampista biancoceleste Eddy Onazi che ha parlato degli anni in biancoceleste. Diversi gli aneddoti raccontati tra cui ovviamente alcuni ...