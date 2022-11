Lavoro | riforma storica in Nuova Zelanda | torna la contrattazione collettiva su salari e diritti Garnero Ocse | “Prima inversione di tendenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) In, il governo labourista di Jacinda Ardern ha approvato unadelpiuttosto audace, unica nel suo genere in tutto il mondo. Laha sostanzialmente trasformato in legge gli accordi di equa retribuzione, i cosiddetti Fpa (Fair pay agreements). Cosa sono? In sostanza sono degli accordi collettivi stipulati non più tra un sindacato e un singolo datore dima tra un sindacato e ogni organizzazione datoriale di settore, di fatto una ricentralizzazione del processo diche mira a fissare un limite minimo retributivo e di condizioni contrattuali in tutti quei settori che hanno paghe molto scarse e un basso numero di iscritti al sindacato, una protezione per i lavoratori più vulnerabili, in ...