Lavoro | Landini al governo | ' Basta con i bonus | bisogna aumentare i salari | siamo in emergenza'

Leggi Anche Meloni prova a rassicurare i sindacati: 'è priorità delle priorità'. Madopo l'incontro: 'Risposte non ne abbiamo avute' I nostri giovani, prosegue il leader della Cgil, '...... fondato sulla filiera delle fonti rinnovabili, per mettere aldonne, giovani e Sud che pagano di più la crisi". Fra le misure per trovare le risorse,propone "un contributo ...Landini al governo Meloni: «La priorità sono i salari netti da aumentare, le risorse devono andare tutte ai lavoratori travolti dalla lunga crisi e da un'inflazione al 12%. A questo deve servire la ri ...Il segretario generale della Cgil critica le ultime misure del Governo e chiede condizioni migliori per lavoratori, giovani e pensionati. The post Lavoro, Landini: “Fringe benefit specchio per allodol ...