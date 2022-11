L’attentato di Istanbul è il nuovo pretesto di Erdo?an contro i curdi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 novembre 2022) La responsabilità dell’attacco nella via centrale diè stata addossata in meno di ventiquattro ore a una donna di nazionalità siriana, che avrebbe confessato di essere stata addestrata dal Partito dei lavoratori(Pkk) e di aver ricevuto ordini da Kobane, città simbolo della resistenza curdal’Isis. La versione offerta all’indomani dell’esplosione dalle autorità turche deve ancora essere confermata, ma quanto accaduto amostra già i suoi primi effetti sul piano internazionale. Il Pkk, considerato da Ankara un’organizzazione terroristica, è da mesi al centro del braccio di ferro tra Turchia, Svezia e Finlandia per l’adesione dei due paesi scandinavi nella Nato. Un’adesione che il governo turco continua a tenere in sospeso in attesa di un inasprimento delle legislazioni anti-terroristiche ...