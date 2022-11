Laterza | accusa | anche il ricatto sessuale al commerciante | tre arresti Carabinieri

(Di giovedì 17 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: La scorsa notte in(TA), idella locale Stazione, coadiuvati nella fase esecutiva da ulteriore personale della Compagniadi Castellaneta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, traevano in arresto tre trentenni del posto, ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione, atti persecutori ed illecita diffusione di immagini a contenuti sessualmente espliciti, a danno di undel posto, che per quasi un anno avrebbe subito le condotte delittuose da parte dei tre uomini. L’ attività investigativa è iniziata alcuni giorni fa, allorquando la vittima si è rivolta ai militari della Stazione diasserendo si essere esasperata ed intimorita da continue minacce, molestie, vessazioni ...

Noi Notizie

... l'ultimo lavoro della storica Anna Foa fresco di pubblicazione con l'editore. Venti secoli ... il complesso dialogo - incontro - scontro con la società cristiana egemone, l'del sangue ...Alla fine, l'è caduta per Fabio Lanzillotto (assolto in via definitiva) e per Giuseppe ... Angelo Ninni, Roberto Aymone, Pantaleo Cannoletta, Cosimo D'Agostino, Ladislao Massari, Luca, ... Laterza, accusa: anche il ricatto sessuale al commerciante, tre arresti Presentazione del libro Arriva Godot con la partecipazione dell'autore Alan Titley. Presso la biblioteca del liceo Majorana - Laterza di Putignano ...“Violenza familiare: Artemisia, Agostino e Orazio” è il titolo dell’incontro che Costantino D’Orazio terrà domani alle 11 al Petruzzelli di Bari per la ...