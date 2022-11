“L’ARTE DELLA GUERRA” | AL VIA LE RIPRESE IN ITALIA

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 17 novembre 2022) Al via lea Roma a Palazzo Venezia e ancora, al Vittoriano, all’Abbazia di Montecassino e al Museo Egizio di Torino di “”, il documentario di Marco Spagnoli e Tiziana Lupi. Dove è stato girato “”? Girato tra Ucraina eper seguire il lavoro di chi, all’indomani dell’invasione russa in Ucraina, si sta , inoltre, adoperando per la messa in sicurezza delle opere d’arte. Produzione ART FILM KAIROS in collaborazione con Rai Documentari e andrà in onda a un anno dall’invasione russa in Ucraina. L’obbiettivo Per capire perché?, in caso di, distruggere e depredare le opere d’arte è uno dei primi obiettivi degli eserciti invasori e cosa significhi eliminare la cultura ...