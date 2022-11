L' aretina Saima Meccanica sbarca in Arabia Saudita - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'azienda, punto di riferimento mondiale nella produzione di cabine per la verniciatura, è ora presente a ...L'azienda, punto di riferimento mondiale nella produzione di cabine per la verniciatura, è ora presente a ... L’aretina Saima Meccanica sbarca in Arabia Saudita Saima Meccanica sbarca in Arabia Saudita. L’azienda aretina, punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di cabine per la verniciatura, ha posto solide radici nel maggiore stato della pen ...