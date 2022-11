Landini pressa il governo | Basta bonus | vanno aumentati i salari

(Di giovedì 17 novembre 2022) «, iin modo strutturale, siamo in una vera e propria emergenza», dice il segretario generale della Cgil Maurizio, intervistato all'uscita dal primo incontro sul Pnrr con il ministro Raffaele Fitto. «Ci aspettiamo, già a partire da questa legge di Bilancio, un taglio al cuneo contributivo tutto a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. Accompagnato da un intervento fiscale per aumentare il loro potere d'acquisto, ripristinando il meccanismo che rivaluta deduzioni e detrazioni fiscali all'inflazione». Per, «la priorità sono inetti da aumentare - spiega a Repubblica - le risorse devono andare tutte ai lavoratori travolti dalla lunga crisi e da un'inflazione al 12%. A questo deve servire ...

... contento di come è andata, perché è stata una grande manifestazione con parole giuste, soprattutto negli interventi che hanno concluso (quelli di Riccardi, di don Ciotti e di), tre ...'Il Mediterraneo " afferma il leader della Cgil Maurizio" è pieno di sommergibili che hanno testate nucleare che potrebbero distruggere tante parti d'Europa. I governi dicano di no a questa ...