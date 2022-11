L' accordo sul grano sarà prolungato per 120 giorni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) L'per l'esportazione dei cereali dai porti ucrainiper 120. Lo ha annunciato su Twitter il ministro delle infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov. L'sulera in scadenza il 19 novembre e Kubrakov ha spiegato che l'Ucraina ha fatto un appello ufficiale sia per estenderlo ad un anno e sia per includere il porto di Mykolaiv. #BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres @UN, @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022 "Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, insieme al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, al ...