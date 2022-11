La tattica della provocazione segnerà i prossimi mesi

Il Romanista

"Non accetteremo l'attacco imperialisticoRussia come nuova normalità", "colpire le linee ... "Ma i russi - conclude il capo di stato maggiore Usa, Mark Milley - hanno fallito strategia e...La diversa combinazione delle risposte di 5 Stelle e Pd alla duplice sfidaguerra e dell'... se pur pudicamente coperta con la dicitura per nulla tranquillante di "". Certo, è stata la ... L'analisi tattica di Roma-Torino: perché Mourinho è meglio di Juric Una tattica della provocazione, del casus belli, per far saltare, come è già capitato nei nove mesi di guerra precedenti, qualsiasi trattativa o negoziato. Su tutti e due i fronti si annidano schiere ...Gli occhi lucidi del ct dopo il terzo gol di Grifo sono l’humus del rimpianto azzurro. Il Qatar è alle porte e un’Italia da Qatar avvia a Tirana il suo assurdo sabbatico. Però nell’avvicendarsi di rod ...