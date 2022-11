ilGiornale.it

I chip semiconduttoriavanzati, come quelli prodotti da TSMC, sono difficili da realizzare a ... La conglomerata possiede anche diverse decine di società, tra cui laBNSF , l'...... nota casa fermodellistica tedesca, aveva piazzato una riproduzione in scala 1:22 del- treno:... discese, curve, ponti, tratti ad elica: c'è chi per il record voleva sfruttare, della... La "super-ferrovia" da Milano a Monaco che può far correre l'economia