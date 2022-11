La signora Harris va a Parigi | la recensione | sognare può cambiare la vita

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lade Lava a: il film diretto da Anthony Fabian con protagonista Lesley Manville è una piacevole commedia senza grandi pretese. Al cinema dal 17 novembre. In seguito alla presentazione dello scorso mese alla Festa del Cinema di Roma e dopo essere già uscito negli Stati Uniti, in Regno Unito e in alcuni paesi europei come Francia e Germania con una buona accoglienza di pubblico e critica (24 milioni di euro incassati finora in tutto il mondo su una decina circa di budget), arriva in sala anche in Italia Lava a, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo del 1958 dello scrittore statunitense Paul Gallico con un cast di tutto rispetto. Nei panni della protagonista - già interpretata nel 1992 da Angela Lansbury nel film …