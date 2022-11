(Di giovedì 17 novembre 2022) ABU(EMIRATI ARABI) - Da New York al. Non ci sono confini per il calcio italiano, con la Lega diA che continua la sua espansione nel mondo e dopo la prestigiosa sede nella '...

Corriere dello Sport

... con il lancio dell'affiliata LegaA Mena FZ - LLC previsto per il prossimo gennaio. L'annuncio è avvenuto presso il Dubai Sports Council durante la 'International Sports Conference', al quale ...Spicca infatti la presenza del SoC Dimensity 9000 di MediaTek , il qualeper la prima volta ... e pare che il dispositivo arriverà sul mercato con Android 13 di, quindi si tratta a tutti ... La Serie A sbarca ad Abu Dhabi, De Siervo: "Apertura strategica in Medio Oriente" La Lega Serie A continua la sua espansione nel mondo e sbarca in Middle East. Dopo l’apertura della prestigiosa sede di New York, la Lega Serie A aprirà il suo ...A gennaio la Lega Serie A aprirà, dopo New York, una nuova prestigiosa sede ad Abu Dhabi La Lega Serie A continua la sua espansione nel mondo e sbarca in Middle East. Dopo l’apertura della prestigiosa ...