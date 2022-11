La Scuola Amanuensi arriva a Montecitorio con ‘Operina’ del Vicentino

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per i 10 anni dello Scriptorium Foroiuliense 20 copie anastatiche del primo manuale al mondo dedicato allo scrivano Roma – Quella dellaItalianaè una storia che nasce dal sogno di 7 studiosi appassionati di arte calligrafica 10 anni fa a San Daniele del Friuli. Una realtà più unica che rara che unisce artigianato e saperi di un tempo, riportandoci là dove hanno radici le fondamenta di un sistema culturale che ancora oggi ci appartiene. Nella Sala Stampa Camera, a, stamattina è stato presentato l’ultimo lavoro dello Scriptorium Foroiuliense: ladi Ludovico degli Arrighi detto ‘’. Un appuntamento alla presenza del presidente dellaItaliana, Roberto Giurano, del professor Francesco Ascoli, del sindaco di ...

