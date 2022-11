La sanatoria per il rientro dei capitali del governo Meloni | una voluntary disclosure per i soldi all’estero

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilè al lavoro su una. Per far rientrare iitaliani d. Un provvedimento da inserire nella prossima Legge di Bilancio insieme alla Pace Fiscale. E che prevede una modalità di azione simile a quella del 2014, quando a Palazzo Chigi c’era Matteo Renzi. Chi dichiara di avere fondiavrebbe così uno scudo da eventuali contestazioni penali e multe. Ma in cambio dovrebbe versare al fisco le somme dovute negli ultimi cinque anni. La norma servirà a reperire liquidi per la Finanziaria 2023. E dovrà contribuire, insieme alla Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali riveduta e corretta, a centrare l’obiettivo di un disavanzo al 4,5% del prodotto interno lordo. Essenziale per l’ok a Bruxelles. I ...

Nuova rottamazione quater,, saldo e stralcio , condono, cancellazione d'ufficio delle cartelle e così via dicendo. Si ... a rendere più facile il rientro dei debitii contribuenti, a fare ...questo c'è chi pensa che in ogni caso unadel genere potrebbe avere un successo limitato dal punto di vista degli incassi. E quindi è difficile scartare l'ipotesi che alla fine il ...Governo al lavoro su una «voluntary disclosure». Cartelle, verso la «pace fiscale». In bilico la «flat tax incrementale» sui redditi in più dei lavoratori dipendenti ...