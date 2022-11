La Russia salva in corner Misnk Mano morbida sul debito

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non c’è solo l’alleanza militare, ma anche quella finanziaria che forse è più importante. Perché senza soldi, non si combatte. Ladi Vladimir Putin va in soccorso del suo principale partner, la Bielo. Paese dalle finanze non certo in salute, a giudicare dal recente downgrade del proprioda parte della Banca mondiale. Ora però, arriva la manina del Cremlino ad aiutare Minsk. Mosca consentirà alla Bielodi posticipare il pagamento delcontratto verso l’ex Urss per un totale di 1,4 miliardi di dollari, per 10 anni, fissando anche un tasso di interesse fisso e dunque non agganciato agli umori dei mercati. Non è cosa da poco, dal momento che si tratta di una risposta a una precisa richiesta di. Che, all’inizio dell’anno, ha chiesto alla ...