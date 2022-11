La nuova vita di Casadei | “A Londra un’esperienza di vita che mi serviva | che emozione la maglia azzurra”

(Di giovedì 17 novembre 2022) In pochi mesi, a Cesareè cambiata la. Prima il trasferimento dall’Inter al Chelsea, ora la prima chiamata di Paolo Nicolato in Nazionale Under 21 per l’amichevole di sabato (ore 17.30, diretta Rai2) allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona contro la Germania. Il centrocampista classe 2003, impegnato a giugno nella fase finale dell’Europeo Under 19 e convocato a settembre con l’Under 20, ha bruciato le tappe. “E’ stata un’estate movimentata – racconta-. Ma ho avuto tempo di pensare alla mia scelta prima di tuffarmi in questaavventura. Quando è arrivata la proposta, l’ho accolta a braccia aperte, anche se non è stata una decisione facile e non è stato altrettanto facile il periodo di ambientamento. Mi sono però sentito di scegliere l’Inghilterra e di uscire dalla mia zona di comfort”. Nato a ...

