La lettera a Salvini di una delle due mamme dopo il ricorso | «Non siamo una minaccia | basta giocare coi diritti dei bambini»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) «Padre e madre sono le parole più belle del mondo. Sono d’accordissimo con lei, ma non rappresentano noi e la nostra situazione familiare». Così inizia laindirizzata a Matteoda Sonia, unaduedella coppia Lgbt+ che ha ottenuto la sentenza dal tribunale di Roma che ha riconosciuto loro il diritto di essere identificate come «genitori» della propria figlia. Sonia è la madre biologica di una bambina concepita in Grecia con la fecondazione artificiale e nata in Italia. La piccola sta crescendo con duee i giudici hanno accolto ilmadri di inserire la qualifica «genitore», e non madre o padre, sulla carta d’identità elettronica valida per l’espatrio della figlia. «Sono figlia di un padre e di una madre che mi amano ...